17 Temmuz tarihte bugün ne oldu? 17 Temmuz Dünya Emoji Günü nedir?

Türkiye'de, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası yaklaşık 3 ay OHAL uygulandı. Türkiye'nin yanı sıra Dünya'nın birçok yerinde de siyasi, tarihi, ekonomik çeşitli gelişmeler yaşandı. 17 Temmuz 2014 yılında emoji tarihçisi Jeremy Burge tarafından Dünya Emoji Günü ortaya atıldı. Dünya Emoji Günü nedir ve nasıl kutlanır?

DÜNYA EMOJİ GÜNÜ NEDİR VE NASIL KUTLANIR?

Emoji Günü, 17 Temmuz'da kutlanan resmi olmayan bir bayramdır. O gün, emoji etkinlikleri ve ürün sürümleriyle kutlanır. 2014'ten bu yana her yıl kutlanan bu özel günü, emoji tarihçisi ve Emojipedia'nın kurucusu Jeremy Burge 2014 yılında ortaya attı.New York Times ise Burge'nin bunu 17 Temmuz'da "emojinin iPhone'larda gösterilme biçimine bağlı olarak" yarattığını bildirdi.

EMOJİ NEDİR?

Emojinin babası Japon Shigetaka Kurita, 1990'lı yıllarda izlenimlerini kâğıda aktararak genellikle sarı olan emojileri bulur.Bu emojileri ise sanal ortama aktarmayı düşünür. E, Japoncadaki resim kelimesini temsil ediyor. Moji ise karakteri. Yani kısaca Resimli Karakter anlamına geliyor.

EMOJİ GÜNCELLEMELERİ

2015 Dünya Emoji Günü'nde Pepsi, bir emoji klavyesini ve PepsiMoji'yi başlattı. Bunlar başlangıçta Kanada'da piyasaya sürüldü ve 2016'da 100 pazara genişledi.

2016 yılında Google, Unicode karakter U + 1F4C5 CALENDAR 'nin görünümünü 17 Temmuz'da Android, Gmail ve Hangouts ürünlerinde gösterecek şekilde değiştirdi. 2016 yılında, Sony Pictures Animation, TJ Miller'ı The Emoji Film'in ilk oyuncu kadrosu olarak ilan etmek için World Emoji Day'i kullandı. Google, yeni emoji ve Emojipedia'yı yayınladı. İlk Dünya Emoji Ödüllerini başlattı. Apple, 2017'de, iOS'taki yeni emojilerini ilan ederek Dünya Emoji Günü'nü kutladı, Google, "blob emojisinin" sona erdiğini duyurdu.

2018 yılında Kim Kardashian, Dünya Emoji Günü'nde ''Kimoji koku'' serisini piyasaya sundu. Apple, yeni emoji tasarımlarını tanıttı ve kurumsal liderlik sayfasında yönetici fotoğraflarını emojilerle değiştirdi. "blob emojilerin" çıkarılmasıyla Facebook'un "Facebook mesajlarında her gün 700 milyon emojinin kullanıldığı'' açıklandı.

17 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?

17 Temmuz 2017 OHAL'i dördüncü defa uzatan Başbakanlık Tezkeresi, Genel Kurul'da yapılan oylamada kabul edildi. OHAL üç ay daha uzatıldı.

17 Temmuz 2000 İtalya'da bir tecavüz davasında, tecavüze uğrayan kadın tecavüzcüsüne sadece 5 dakika direndi diye tecavüzcü suçsuz bulundu.

17 Temmuz 2000 İran Hükümeti, kız öğrencilerin üniformalarına renkli olabilme serbestisi getirdi.

17 Temmuz 1994 İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı dördüncü kez aldı.

17 Temmuz 1992 Slovak Parlamentosu bağımsızlık ilan etti. Çekoslovakya, Çek ve Slovak cumhuriyetleri adıyla iki devlet oldu. Çekoslovakya Devlet Başkanı Vaclav Havel istifa etti.

17 Temmuz 1990 Halkın Emek Partisi (HEP) milletvekilleri İstanbul'dan Diyarbakır'a "Onurlu ve Özgür Yaşam Yürüyüşü"ne başladılar.

17 Temmuz 1978 Hayri Kozakçıoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

17 Temmuz 1974 Başbakan Bülent Ecevit Londra'ya gitti; İngiliz hükümetine Kıbrıs'a ortak müdahalede bulunmayı önerdi.

17 Temmuz 1972 Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı Niyazi Ağırnaslı "mahkemelerin manevi şahsiyetini tahkir" suçundan 10 ay hapse mahkum oldu.

17 Temmuz 1968 Üniversite öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. Filo askerlerini denize attı; Polis İstanbul Teknik Üniversite Yurdu'nu bastı, 53 öğrenci ve 4 polis yaralandı.

17 Temmuz 1965 Senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı, Ertem Göreç'in yönettiği "Karanlıkta Uyananlar" filmi 17 Temmuz 1965'de yasaklandı

17 Temmuz 1963 Helsinki'de yapılan uluslararası atletizm yarışmasında 5000 metrede Muharrem Dalkılıç birinci geldi.

17 Temmuz 1963 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kuruluş yasası kabul edildi. tarihte bugün Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kuruluş yasası kabul edildi.

17 Temmuz 1958 Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan çıkarmasına ve İncirlik üssüne asker göndermesine karşı çıkan Sovyetler Birliği Türkiye sınırında askeri manevralara başladı.

17 Temmuz 1947 Büyük Doğu dergisi yazı işleri müdürü Necip Fazıl Kısakürek 6 ay hapis cezasına mahkum oldu.

17 Temmuz 1945 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek 2. Dünya savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler.

17 Temmuz 1936 İspanya Fas'ında General Fransisco Franco cumhuriyetçi hükümete isyan etti; İspanya iç savaşı başladı.

17 Temmuz 1929 Sovyetler Birliği Çin'le diplomatik ilişkilerini kesti.

17 Temmuz 1928 Meksika'da Başkan Alvaro Obregon öldürüldü.

17 Temmuz 1879 İstanbul'da tersane işçileri greve başladı.

17 Temmuz 1867 Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

17 Temmuz 1815 Napolyon Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.