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17 ülkenin öğretmen ve öğrencileri 'Evde kalın, evde öğrenin' projesi başlattı

17 ülkenin öğretmen ve öğrencileri 'Evde kalın, evde öğrenin' projesi başlattı Yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye ve birçok Avrupa ülkesindeki okullarda eğitime ara verilmesinin ardından 17 farklı ülkenin bulunduğu eTwinning iletişim ağı platformu üzerinden Stay at Home Learn at Home'...

29.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:00
17 ülkenin öğretmen ve öğrencileri 'Evde kalın, evde öğrenin' projesi başlattı
ISPARTA - Yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye ve birçok Avrupa ülkesindeki okullarda eğitime ara verilmesinin ardından 17 farklı ülkenin bulunduğu eTwinning iletişim ağı platformu üzerinden Stay at Home Learn at Home' (Evde kalın evde öğrenin) isimli proje başlatıldı.
Çin'de başlayan yeni tip korana virüs(Kovid-19) Avrupa'nın birçok ülkesini de etkisi altına aldı. Bu nedenle korona virüsün etkili olduğu Avrupa ülkeleri de Türkiye'de olduğu gibi okullardaki eğitim sürecine ara vererek, uzaktan eğitime geçti. Bunun üzerine Avrupa'daki okulların birbirleriyle etkinlik gerçekleştirmesi ve iletişim kurması amacıyla oluşturulan eTwinning ağı platformu üzerinden 41 ortaklı 17 farklı ülkenin öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı 'Stay at Home Learn at Home' (Evde kalın evde öğrenin) isimli bir proje hazırlandı. Projeye Isparta Şehit Muhammed Ceylan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Handan Dikmen de öğrencileri ile birlikte katılıyor.
Dikmen: "Amacımız evde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak"
Proje hakkında bilgi veren Handan Dikmen, amaçlarının öğrencilerin eğitimlerine çevrimiçi devam etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. İnternet üzerinden eTwinning platformu üzerinden öğrencileri evde aile üyeleriyle birlikte yapabilecekleri etkinliklere yönlendireceklerini ifade eden Dikmen, "Hedefimiz şiir, resim, drama, okuma, yazma, Web 2 araçları ile içerik üretmek, evde eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Etkinlikler İngilizce dilinde gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Handan Dikmen, projenin ülkelerde okulların açılmasına kadar süreceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan projeye katılan farklı ülkelerden öğretmen ve öğrenciler kendi dillerinde çektikleri videolarla 'evde kal, evde öğren' çağrısında bulundular.
Projede yer alan ülkeler
Türkiye, Polonya, İtalya, Romanya, Portekiz,Tunus, Almanya, İspanya, Ukrayna, Makedonya, Letonya, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti. 17 ülkenin öğretmen ve öğrencileri ’Evde kalın, evde öğrenin’ projesi başlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Dikmen, Avrupa, Güncel

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17 ülkenin öğretmen ve öğrencileri 'Evde kalın, evde öğrenin' projesi başlattı

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