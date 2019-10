"17. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı" başladı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, ceviz konusunun Türkiye 'de bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "O zamanlar 'Cevizde aşı olur mu, olmaz mı?' diye tartışılırken şu an Türkiye ceviz fidanı üreten, yurt dışına ihraç eden bir konuma geldi." dedi.TAGEM tarafından düzenlenen "17. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı", birçok ilden cevizle ilgili uzmanların katılımıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde başladı.Açılışta konuşan Kızılcı, Türkiye'nin tarımda başarılı bir ülke olduğunu söyledi.Türkiye'nin tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 içinde olduğunu aktaran Kızılcı, "Bazı yıllarda, bazı ürünlerde ithalat yapıyor olsak da genel anlamda biz 17 milyar dolar ihracatı olan, aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Tarım alanları yıllar itibarıyla azalmasına rağmen bu üretimi yapabiliyorsak, üretimimiz düşmüyorsa gerçekten bu Türk çiftçisinin başarısıdır." ifadelerini kullandı.TAGEM'de, üretimi yerli çeşitlerle tohumlarla yapma konusunda irade bulunduğunu vurgulayan Kızılcı, Türkiye'nin İsrail'den tohum satın aldığına yönelik yanlış bir algı olduğunu anlattı.Gökhan Kızılcı, şunları kaydetti:"Şu anda Türkiye olarak biz yurt dışına İsrail'e de olsun Hollanda'ya da olsun tohum satan bir ülke konumuna geldik. Yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tohum satışımız var. Özellikle toplantının konusu olan özelde ceviz ama meyvecilik konusunda da son yıllarda çok güzel gelişmeler var. Yurt dışına fidan ihracatımız her geçen yıl artıyor. Tarım adına, gelecek adına mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ceviz konusu Türkiye'de bir başarı hikayesidir. Özellikle bu enstitü (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü) de ceviz konusunda çalışan ilk kurumdur. O zamanlar 'Cevizde aşı olur mu, olmaz mı?' diye tartışılırken şu an Türkiye ceviz fidanı üreten, yurt dışına ihraç eden bir konuma geldi. Bunda devletin, kamunun, özel sektörün, üniversitenin, hepimizin ortak bir başarısı var."Yarın sona erecek toplantının açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal katıldı.