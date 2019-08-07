Haberler» kultur-sanat» Haber

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi sanatseverlerle buluştu.

07.08.2019 00:34 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi sanatseverlerle buluştu.
Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde Gürcistan'dan gelen dünyaca ünlü bale topluluğu gösteri sundu.
Gürcü Ulusal Dansı'nın tanınmasını sağlayan 90'dan fazla ülkede 50 milyondan fazla seyirciyle buluşan 60 dansçı 10 müzisyenden oluşan topluluğun iki perdelik performansı beğeni topladı.
Toplululuğun ritmik ve tempolu gösterisini, aralarında eski bakanlardan Şinasi Altıner ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da olduğu çok sayıda sanatsever izledi.
Festival, 10 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin "Romeo ve Jüliet" adlı gösterisiyle devam edecek.

Gürcistan, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
00:58   Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi/ Ek fotoğraflar
00:51   Yaşlı adama polis şefkati
00:34   17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
00:31   Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
21:18   Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı
18:56   Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar
17:14   Almanya'daki 175 yıllık festivale Türkler renk kattı