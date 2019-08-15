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17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Şehrazat" gösterisiyle devam etti.

15.08.2019 01:56 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Şehrazat" gösterisiyle devam etti.?
Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi gösteri sundu.
Armağan Davran'ın libretto ve koreografisi ile Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve 2 perdeden oluşan eserde, Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkları ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planı anlatılıyor.?
Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi.
Festival, 17 Ağustos'ta Aida Gomez Dans Topluluğu'nun "Carmen" adlı gösterisiyle devam edecek.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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