17. uluslararası geometri sempozyumu Erzincan da düzenleniyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 17. Uluslararası Geometri Sempozyumuna ev sahipliği yapıyor.



19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Uluslararası Geometri Sempozyumu'nun açılışı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Dünyası Matematikçiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Hasan Hilmi Hacısalihoğlu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sezai Kızıltuğ, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan programda konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, matematik ile geometrinin birbirinden hiçbir zaman ayrılmadığına dikkat çekerek, her bireyin Geometriyi öğrenmesi gerektiğini kaydetti.



Programda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise "Bilimin bütün dallarını hayatın merkezine taşıdığımız sürece; bilimi, insanların daha müreffeh bir yaşam sürmesinde etkin kıldığımız müddetçe inanıyorum ki pozitif bilimler geçmişte olduğu gibi gelecekte de medeniyetin inşasında temel faktör olacaktır.



Devletimiz bu anlayışla her ilimizde yükseköğretim kurumları açmıştır. Bilimi hayatın merkezine taşıyan devletimiz, üniversitelerin ihyası için tüm imkanlarını seferber etmiştir. İnanıyorum ki böylesi önemli yatırımların neticesinde ülkemiz bilimde de arzu ettiğimiz seviyelere siz değerli hocalarımız sayesinde kavuşacaktır.



Sizlere bilimin ve aklın rehberliğinde yaptığınız tüm çalışmalarda başarılar diliyorum. "Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamette yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz." Dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA