17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışması Gençlik Halayıyla Başladı

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ÇORUM (İHA) – Çorum'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 17. üniversiteler halk dansları yarışması başladı.Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 üniversiteden bin 500'e yakın sporcunun katıldığı yarışma kortej yürüyüşüyle start aldı. Yarışmaya katılan takımlar ellerinde Türk bayraklarıyla Hürriyet meydanından Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada İstiklal mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı münasebetiyle, 'Büyük Gençlik Halayı' düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kent meydanını dolduran yaklaşık 2 bin kişi davul zurna eşliğinde hep beraber halay çekti. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdikleri halayla misafir öğrencilere eşlik etti.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Dansları Teknik Kurul Başkanı Zinnur Gerek, 17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışması'na 30 üniversiteden bin 500 sporcunun katıldığını söyledi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Mehmet Günay da, fededasyon olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvalar yaptıklarını belirterek, Çorum'un başarılı organizasyonlara imza attığını açıkladı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner ise, İstiklal mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı münasebetiyle bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, organizasyonu önemsediklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM