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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya'nın Pescara kentinde yarın başlayacak.

02.08.2019 15:13 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya'nın Pescara kentinde yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek.
Milliler gruptaki ilk maçında 4 Ağustos Pazar günü Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grupta ilk 2 sırada yer alırsa yarı finale yükselecek.
Türk Milli Takımı'nın maç programı şöyle:
4 Ağustos: Kosova-Türkiye
5 Ağustos: Türkiye-İzlanda
7 Ağustos: Türkiye-İsrail
8 Ağustos: Çekya-Türkiye

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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