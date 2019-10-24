Haberler » Spor » 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı farklı geçti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı farklı geçti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Kuzey İrlanda'yı 4-0 yendi.

24.10.2019 23:2817 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı farklı geçti
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Kuzey İrlanda'yı 4-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da oynanan eleme turunda milli takımın rakibini Ömer Faruk Beyaz'ın iki, Selman Faruk Dibek ve Ali Sühan Demirel'in birer golüyle 4-0 mağlup ettiği belirtildi.
Grubun diğer maçında ise İtalya'nın ev sahibi Lüksemburg'u 6-0 yendiği ifade edildi.
Milli takımın maçını Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in de tribünden takip ettiği kaydedildi.
Milli takım ikinci maçında 27 Ekim Pazar günü Lüksemburg'la karşılaşacak.

Kuzey İrlanda, Lüksemburg, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:16 Maçın ardından - Braga Teknik Direktörü Sa Pinto
00:13 Tamer Tuna: "Bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz"
00:08 Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (1)
00:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:06 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:04 Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2)
23:59 Gerhard Struber: Grup çok enteresan bir hale geldi
25.10.2019 00:34:17