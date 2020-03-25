Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor - Haberler

17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce gezmek için evinden ayrılan 17 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.

25.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:56
17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor
Antalya 'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce gezmek için evinden ayrılan 17 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ahmet Kızıltaş (17), Cuma günü sabah saatlerinde dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Kızıltaş'tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bir an önce bulunmasını isteyen babası Tuhan Kızıltaş, onun için endişelendiklerini belirterek gören veya duyanların kendisine 0542 778 20 04 numaralı telefondan ulaşabileceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Alanya, Sabah, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:42: Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası - Haberler 14:40: Koronavirüs "evde sağlık hizmeti" çağrılarını artırdı - Haberler 14:39: Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural - Haberler 14:36: Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti - Haberler 14:35: Şuhut'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 14:00: Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım - Haberler 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subuşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın