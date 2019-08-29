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17 yaşındaki çocuk, balkondan bekçilere ateş etti

ANTALYA'da evinin balkonundan, cadde üzerindeki bekçilere tabancayla ateş eden O.K. (17) gözaltına alındı.

29.08.2019 12:23 17 yaşındaki çocuk, balkondan bekçilere ateş etti
ANTALYA'da evinin balkonundan, cadde üzerindeki bekçilere tabancayla ateş eden O.K. (17) gözaltına alındı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadıkları binanın yakınındaki sokakta düzenlenen düğüne katılan O.K., gece yarısı eve döndü. Bir süre sonra da elindeki tabancayla balkona çıkıp, rastgele ateş etmeye başladı. Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi.
İddiaya göre O.K. bu kez de bekçilere ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti.
Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek O.K.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.



Muratpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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