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17 yaşındaki genç 24 gündür kayıp

Van'ın Erciş ilçesinde 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan 24 gündür haber alınamıyor.

02.10.2019 16:0317 yaşındaki genç 24 gündür kayıp
Van'ın Erciş ilçesinde 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan 24 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), 8 Eylül'den beri oğlundan haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istedi. Oğlunun kaybolduğunu güvenlik güçlerine de bildirdiğini anlatan Abdulvahap Taş, "Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. 8 Eylül tarihinde 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Durumu polise ve jandarmaya da bildirdim. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsüdür. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden hemen bize haber verirdi. Ama günlerdir ne bir telefon ne de bir mesaj alabiliyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyorum" dedi. - VAN

Yakup Taş, Eylül, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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