24.05.2019 21:23
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Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu

Yedikule Mezarlığına cenazelerini defnetmek için gelen bir aile, ağaca asılı 17 yaşındaki bir gencin cesedini buldu. İntihar ettiği öğrenilen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yedikule Mezarlığına cenazelerini defnetmeye gelen bir aile, ağaca asılı bir ceset buldu. İlk incelemelere göre intihar ettiği anlaşılan gencin 17 yaşındaki Berzan Keskin olduğu ortaya çıktı.

CESEDİ GÖREN AİLE, DURUMU GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BİLDİRDİ

Olay, iddiaya göre saat 18.30 sıralarında Yedikule Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Mezarlığa cenazelerini defnetmek için gelen aile, bir ağacın yanında uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark ederek durumu mezarlıktaki güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısına bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısı, ağaca asılı bulunan gencin boynundaki ipi kestikten sonra yere yatırarak ilk yardımda bulundu. Bu sırada cenazelerini defnetmeye gelen aile yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GENCİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeytinburnu Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede gencin üzerinden öğrenci taşıma kartı, cep telefonu, bir miktar para ve anahtarlarını buldu. İlk incelemeye göre intihar ettiği anlaşılan 17 yaşındaki gencin Berzan Keskin olduğu tespit edildi. Yapılan parmak izi eşleşmesinde de cesedin Keskin'e ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri durumu Berzan Keskin'in yakınlarına bildirdi. Nöbetçi savcının talimatıyla cenaze Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu Keskin, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (19)
DÜRBÜNLÜ: eskiden ülkemiz yaşanacak durumdaydı onyedi yılda toplumun psikolojisi bozuldu.
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15 10
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UMUTSUZ: Suriyeli cocuklara bakar kendi cocuklarımıza bakmaz oı cocugun anasuı babası pskiyatriye götürmewk istese vallahi randevu bulasmaz
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6 2
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BİNGÜL TEYZE: Okullarda psikoloji dersi olmalı gençlerin sorunlarına eyilmek lazım ülkenin sorunlarına eyilmek lazım yetkililer diyanet intihar günahtır deyip açıklama yapmak lazım bu haberleri görmüyor musunuz yazıktır günahtır ya
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21 0
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NUSRET CÖKEN: Camiye verilen degerin 10 da biri Okul ve Egitime verilseydi Bü kadar cehaletlik olmazdi Vatanimizda- Onyedi sene de cehalet tavan yapti.Kendi cocuklarini Gavur dedikleri AB ve ABD de ki Egitim e gönderen ak abiler
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  • KENAN : Senin gibilerinde cenazesi camide kaldırılıyor ya ona yanarım
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    15 7
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