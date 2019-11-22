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17 yaşındaki genç misafir olduğu evde ölü bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde 17 yaşındaki genç, konuk olduğu üniversite öğrencilerinin kaldığı evde yatağında ölü bulundu.

22.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:4117 yaşındaki genç misafir olduğu evde ölü bulundu
Manisa'nın Soma ilçesinde 17 yaşındaki genç, konuk olduğu üniversite öğrencilerinin kaldığı evde yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Soma'nın 13 Eylül Mahallesi Ahmet Kurşun Sokakta bulunan N.Ö.'ye ait binanın arka kısmındaki tek katlı evde kiracı olarak kalan üniversite öğrencileri H.S., Y.I. ve A.S.Y.'nin kaldığı öğrenci evine misafir olarak giden ve geceyi burada geçiren Atay Garip'in sabah uyanmadığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Garip'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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