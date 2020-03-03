17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

KAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.
Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi
ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzuna girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber
vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Jandarma , olayla ilgili inceleme başlattı.