Haberler» 3. Sayfa» Haber

17 yaşındaki gencin 50 TL için öldürüldüğü iddiası

Denizli'de 17 yaşındaki bir genç, iddiaya göre 50 TL'lik borç meselesi yüzünden bıçaklanarak öldürüldü.

26.08.2019 12:42 17 yaşındaki gencin 50 TL için öldürüldüğü iddiası
Denizli'de 17 yaşındaki bir genç, iddiaya göre 50 TL'lik borç meselesi yüzünden bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İlçe araçları peronlarının hareket ettiği yerde H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan (19) arasında, 50 TL'lik borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ardından tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve iddialara göre, H.D., yanında taşıdığı bıçakla Acarlı'yı karnından, Türkkan'ı ise bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Acarlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen cinayet zanlısı H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:18   Eşi tarafından bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı
14:17   Ev yangını korkuttu
14:14   Çevre yolunda feci kaza: 1 ölü
14:14   Gaziantep'te yaşlı adam evde ölü bulundu, yakınları sinir krizleri geçirdi
14:12   Didim polisinden skunk operasyonu: 4 gözaltı
14:09   Buldan'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
14:05   Ticari araç ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı