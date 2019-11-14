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17 yaşındaki gencin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Sedat Şimşir'in bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.

14.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:48
'un ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Sedat Şimşir'in bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğum bakım servisinde 1 haftadır tedavi gören Sedat Şimşir'in beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane organ nakil koordinatörü Mustafa Sarılar'ın yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi, Şimşir'in organlarını bağışladı.
Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda yapılan operasyonla Şimşir'in karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar, askeri kargo uçağıyla Erzurum'a gönderildi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Şimşir'in organlarının başkalarına hayat olması için ailesince bağışladığını belirterek "Erzurum'dan gece organ nakil ekibi geldi. Karaciğer ikiye bölünerek iki parça halinde iki hastaya nakledilecek. Böbrekleri de ayrı ayrı hastalara nakil olacak." dedi.
Şimşir'in ailesine başsağlığı dileyen Şen, organ bağışından dolayı da teşekkür etti.
Sarılar ise ailenin çok zor bir karar verdiğini ancak bu kararla 4 kişiyi hayata bağladıklarını vurguladı.
Baba Mustafa Şimşir de oğlunu kaybederek yüreğinin yandığını dile getirerek, "Biz ağlıyoruz ama 4 kişi yeniden hayata bağlanarak mutlu olacak. Herkesin organ nakli konusunda bilinçli olması lazım. Yakınlarını kaybettikleri için üzülecekler ama 3 veya 4 kişinin de hayatını kurtarmış olacaklar." ifadesini kullandı.
Geçen hafta Durağan-Vezirköprü kara yolu İncesu mevkisinde motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralanmış, motosiklette bulunan Şimşir ağır yaralanmıştı.
17 yaşındaki gencin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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