17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
TUTUKLANDIAdana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
TUTUKLANDI
Adana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
Etiketler : Mehmet Soydan, Güncel
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