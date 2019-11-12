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17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sosyal medya hesabından aynı yaşta olduğunu söyleyerek kandırdığı 17 yaşındaki kıza, şantaj ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 48 yaşındaki şüpheli, şikayetçi olan kızla buluşmaya geldiğinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

12.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:50

Gölcük'te yaşayan K.K, annesi ile birlikte Gölcük Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 2 yıl önce sosyal medyadan 17 yaşında olduğunu söyleyen N.G. ile tanıştığını, çıplak fotoğraflarını gönderdiği bu kişinin şantajla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE CİNSEL SALDIRIYA DEVAM ETTİ

K.K., N.G.'nin kendisini İstanbul'daki evine götürerek, cinsel saldırıya devam ettiğini anlattı. Genç kız, N.G.'nin farklı tarihlerde de 4 kez, fotoğraflarıyla şantaj yaparak İstanbul'daki evine çağırıp, cinsel saldırıda bulunduğunu kaydederek, şikayetçi oldu.

K.K. önceki gün ise polisi arayarak, N.G.'nin kendisiyle buluşmaya geldiğini, şantaj ve tehditlerine devam ettiğini bildirdi.

GENÇ KIZIN EVİNİN YAKINLARINDA YAKALANDI

Hemen harekete geçen polis, N.G.'yi, K.K.'nin evinin yakınlarında yakaladı.

İşlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı

3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
İRONMAN:Dışarda sayısız sapık var , biz tedbirli olmalıyız. İnternet kadınlara göre değil bence, sanal okey masaları çöpçatan kurumu gibi çalışıyor. Kadınların dışarda çekindiği hangi davranış varsa internette özgürce yapıyolar. Sonra da durum normalleşmeye başlayınca da düzenleri ya da aileleri yıkılıyo. Lütfen internette de karakterinizi sergileyin , karakteri olmayanlar devam edebilir.
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FEVZİ:kesin gitsin
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