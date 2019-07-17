17.07.2019 16:42
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17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kick boks sporcusu olarak ringlere çıkan başarılı sporcu 17 yaşındaki Furkan Onay, mide küçültme ameliyatı olmak istedi. Onay, Konak'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Genç sporcu, daha sonrada ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında eve gelen genç, iddiaya göre enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon sonrasında yeniden özel hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Genç sporcunun ölüm haberi, spor camiasını yasa boğdu. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir, Genç, 3. Sayfa

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HASAN: ALLAH RAHMET EYLESİN
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