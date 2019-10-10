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17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 hırsızlık olayına karışan ve hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M. adlı 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

10.10.2019 18:1117 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 26 hırsızlık olayına karışan ve hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M. adlı 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te 26 hırsızlık suçuna karışan 17 yaşındaki B.M. adlı gencin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Takip sonrasında saklandığı evde yakalanan ve hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M., emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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