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17 yaşındaki sürücü kazada öldü, kardeşi yaralı

DİYARBAKIR'da, Mehmet Zeyrek'in (17) kullandığı otomobil yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı.

27.07.2019 15:16 17 yaşındaki sürücü kazada öldü, kardeşi yaralı
DİYARBAKIR'da, Mehmet Zeyrek'in (17) kullandığı otomobil yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı. Mehmet Zeyrek, kazada hayatını kaybederken, kardeşi Ayaz Zeyrek (4) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Mehmet Zeyrek'in kullandığı 21 EG 339 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan paletlere yüklü taşlara çarptı. Kazada, sürücü Mehmet Zeyrek ile araçta bulunan kardeşi Ayaz Zeyrek yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Zeyrek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Ayaz Zeyrek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Mehmet Zeyrek, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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