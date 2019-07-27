17 yaşındaki sürücü kazada öldü, kardeşi yaralı (2)
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDADiyarbakır'da ehliyetsiz sürücü Mehmet Zeyrek'in öldüğü, 4 yaşındaki kardeşi Ayaz Zeyrek 'in de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.27.07.2019 14:17
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü Mehmet Zeyrek'in öldüğü, 4 yaşındaki kardeşi Ayaz Zeyrek 'in de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Zeyrek, aynı yöne giden kamyonet ile bir başka otomobili makas atarak geçerken kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedip, yol kenarındaki parke taşlarına çarpıyor.
Mehmet Zeyrek, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: DHA