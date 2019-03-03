17 Yaşındaki Taraftar Toprağa Verildi

Kaynak: DHA

ANKARAGÜCÜ taraftarlarını taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Açıkgöz memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.Antalyaspor karşılaşmasını izleyerek geri dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün, Afyonkarahisar'da kaza yapması sonucu Eren Açıkgöz hayatını kaybetti. Eren Açıkgöz'ün cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer Köyü'ne getirildi. Yaklaşık 100 Ankaragücü taraftarı ile Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da köye geldi. Zafer Köyü Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ankaragücü Kulübü yetkilisi Hakan Toka ile Açıkgöz'ün yakınları ve taraftar grupları katıldı. Anne Aysel Açıkgöz cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Taraftarlar, kılınan cenaze namazının ardından Eren Açıkgöz'ün cenazesini omuzlarına alarak cenaze aracına taşıdı. Açıkgöz'ün cenazesi Zafer köyü Milne Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Bu arada, kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz'ün Antalyaspor maçına gitmeden önce bir arkadaşına whatsapp'tan, "Maça gireyim 90 dakika izleyeyim. Ondan sonra ne oluyorsa olsun sorun yok ama o maçı izlemeden bişi olmasın inşallah" yazdığı görüldü.Görüntü Dökümü------------------------Detay görüntüler-Tabuta sarılan yakınları ve ağlmaları-Cenaze namazı-Tabutun taşınmasıSüre: 2.26 Boyut: 271 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,