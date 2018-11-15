17 Yaşındaki Türk Genci Evsiz Alman'ı Kurtarırken Hayatından Oldu

Almanya
'nın Frankfurt
kentinde 17 yaşındaki Türk genci, metro istasyonunda tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan Alman'ı kurtarırken tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak polisin yaptığı açıklamada Frankfurt'un Ostendstrae istasyonunda tren raylarına düşen ve baygınlık geçiren kanında 2,6 oranında alkol tespit edilen 44 yaşındaki Alman'ı yatmakta olduğu tren raylarından kurtarmaya çalışan Türk gencinin kurtarma çalışması kendi hayatına mal olduğunu ve tren çarpması sonucu gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda tren raylarına düşen Alman ve arkadaşı evsiz bir Alman'ın da yaralandığı duyuruldu. Olayın andından 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen'in ailesi sinir krizleri geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Nazilli
bir ailesinin oğlu olan Mustafa Alptuğ, bölgede yaşayan vatandaşlarımızı yaşa boğdu. - FRANKFURT
Almanya,Frankfurt
15 Kasım 2018 Perşembe 14:21