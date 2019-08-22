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17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Ahlat'ta yakalandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

22.08.2019 22:06 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Ahlat'ta yakalandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ahlat İlçe Emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan E.Ö. isimli şahıs 22.08.2019 tarihinde yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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