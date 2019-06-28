17 yıl hapis istemiyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu kimdir?

Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımlarında, "Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında? Canan Kaftancıoğlu eşi, hayatı haberimizde…

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

CHP İstanbul İl Başkanı, 1972 yılında Ordu 'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi acil biriminde hekim olarak görev yaptı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV'de (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) vaka taraması yaparak ihtisasını tamamladı.

'BENİM BABAM BİR KAHRAMANDI' KİTABINI YAZDI

Kaftancıoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında yer aldı. "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunuyor. Derleme kitaplar olan " Roboski İstenmeyen Çocuklar" ve "Bir Eflatun Ölüm" isimli kitaplara yazı katkısı sundu. Birçok alanda yayınladığı makaleleri var.

ÖYKÜ ÖDÜLLERİ DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNUYOR

Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev aldı. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesinde yer alıyor. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışıyor.

Canan Kaftancıoğlu, Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli ve Çağım Işık isminde bir kızı bulunuyor.