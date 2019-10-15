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17 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Bitlis'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firarda olan şahıs yakalandı.

15.10.2019 13:0517 yıldır firari olan şahıs yakalandı
Bitlis'te 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firarda olan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan 18 ve 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması' suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firarda olan T.G. isimli şüphelinin yakalandığı bildirildi. Komando timlerinin de katıldığı özel operasyon neticesinde 15 Ekim günü Mutki ilçesi Ballı köyünde yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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