17 yıldır kulaç atan down sendromlu gencin hedefi dünya şampiyonluğu

11 yaşından beri katıldığı yüzme yarışlarında onlarca başarı elde eden down sendromlu Mehmet Fatih Karahan aynı zamanda Uşak Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi alıyor. Karahan, eğitimini tamamlayıp antrenör olmak istediğini öncelikli hedefleri arasında belirtirken, diğer bir hedefinin ise yüzme branşında uluslararası başarı elde edebilmek olduğunu söyledi.Uşak'ta Ömer ve Adalet Karahan çiftinin çocukları Fatih Karahan (28), down sendromlu olarak dünyaya geldi. Anne Adalet Karahan oğlunu, sağlığına faydalı olacağını düşündüğü için 4 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Önceleri hobi amaçlı başladığı kursta yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Fatih'in azmi ile birlikte profesyonel yüzücü olması yolunda adım attı. O günden sonra profesyonel yüzme eğitimi alan Fatih, alanda kendini oldukça geliştirdikten sonra Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda kulaç atarak onlarca şampiyonluk elde etti. Yüzme alanında kendini gösteren Karahan, aynı anda Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük eğitimi de alıyor. Eğitiminin 3. senesinde olan Karahan elde ettiği başarıların yanı sıra akademik başarısını da kanıtlayarak kendisinden sonrakilere ilham oluyor.Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Fatih serbest, kelebek ve sırtüstü stillerinde çok iyi yüzebildiğini dile getirdi. Haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını ve bundan büyük keyif aldığını ifade eden Fatih en büyük hayalinin antrenör olabilmek ardından da dünya şampiyonluğu kazanabilmek olduğunu söyledi."OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"Oğlunun kendisi gibi özel çocukların hayatlarına dokunduğunu ve onlara ilham olduğunu belirten anne Adalet Karahan, "Yüzme çok pahalı ve bireysel bir spor. Her gittiğimiz yerde havuz, hoca imkanı olmuyor. Dolayısıyla çok fedakarlık isteyen bir dal. Fatih üniversite öğrencisi, yüzmeyi ve eğitimini bir arada götürmeye çalışıyor. Fatih bu spora çok küçük yaşlarda başladı. 4 yaşındayken ayağını suya batırarak başlamıştı. O gün bugündür yüzüyor. Benim oğlum down sendromlu. Onun daha düzgün yürümesi, kas gelişiminin olabilmesi için böyle bir dalı ben kendim seçtim. Öyle olunca suda daha rahat eder diye düşündüm. Aynı zamanda su zararsız bir spordur, yani herhangi bir yerini kırıp çizmez. Bu şekilde başlamıştık ve faydasını görünce bırakmadık. Kendini geliştirdi. Hemen hemen 4 stilde yüzebiliyor. Ben oğlumla son derece gurur duyuyorum" dedi."HEDEFİMİZ BÜYÜK"Fatih'le uzun zamandır antrenman yaptıklarını, Fatih'in günden güne gelişim kaydettiğini gördüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Uşak Üniversitesi'nde antrenör Mustafa Alpaslan Onur, "Fatih'in şu andaki hedefleri Nisan ayında düzenlenecek özel sporcular yüzme şampiyonasına katılabilmek. Katıldıktan sonra da orada derece elde edebilmek. Fatih dünya şampiyonasına gitmeden önce İtalya ve Fransa'da 2 Avrupa şampiyonasına katılmışlığı var. Çoğu kez Türkiye şampiyonalarına katıldı, sayısız madalyası bulunuyor. Fatih üniversite okuyarak özel insanların bu konuda yolunu açtı. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Havuzun uygun olduğu saatlerde genellikle havuz antrenmanları, uygun olmadığı durumlarda da kara antrenmanlarına devam etmekteyiz. Şu anda güzel gidiyor, antrenmanları daha da artıracağız. Hedefimiz Antalya'da düzenlenecek şampiyonada başarı elde edebilmek" şeklinde konuştu."FATİH ÇOK UYUMLU"Fatih'in 3 yıldır sınıf arkadaşı olan Dilara Kayalı, "Ben Fatih'in hem sınıf arkadaşıyım hem de yüzme uzmanlık bölüm arkadaşıyım. Gerek sınıfta gerek havuzda olsun çok iyi uyum sağlıyor. Biz de ona uyum sağlıyoruz. Derste sıkıldığımızda güldürebiliyor bizi, onunla zamanımız çok iyi geçiyor" diye konuştu.(Mine Tatay - Fadıl Pişkin/İHA)