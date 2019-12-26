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170 bin sertifikalı ceviz fidanı toprakla buluşturuldu

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 170 bin sertifikalı ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

26.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:08 170 bin sertifikalı ceviz fidanı toprakla buluşturuldu
Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 170 bin sertifikalı ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bilecik'in ilçesinde dağıtımına başlanılan, merkezde 581 üreticiye 51 bin 131, Bozüyük ilçesinde 44 üreticiye 2 bin 856, Gölpazarı ilçesinde 404 üreticiye 52 bin 765, Osmaneli ilçesinde 241 üreticiye 20 bin 627, Pazaryeri ilçesinde 49 üreticiye 2 bin 715, Söğüt ilçesinde 98 üreticiye 10 bin 410, Yenipazar ilçesinde 175 üreticiye 18 bin 822 ve İnhisar ilçesinde 119 üreticiye 10 bin 158 olmak üzere bin 711 üreticiye 169 bin 484 adet 'Chandler' ana çeşit ve 'Franqutte' tozlayıcı çeşit olmak üzere ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Proje tanıtım faaliyetleri kapsamında 67 köyde toplam bin 840 üretici ile toplantının yanı sıra proje teknik ekibi tarafından 415 üreticiye de ceviz yetiştiriciliği eğitimi verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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