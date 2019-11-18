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170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Kütahya'da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

18.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:34
'da 170 gazisine madalya ve berat verildi.
Kütahya Valiliği himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Vali Ömer Toraman, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin özellikle egemenlik, hür yaşama iradesi ve siyasi bağımsızlığa karşı yönelen hareketlere ne tür cevaplar verdiğinin örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.
Tarih boyunca Türk milletinin sabrının sınandığını, Kıbrıs Harekatı'nın da bunlardan biri olduğunu belirten Toraman, şunları kaydetti:
"Türk milletinin bir hususiyeti de sabırlı olmasıdır. Ancak bu sabrının da bir sınırı olduğunu bilmeyenler, sürekli bu sabrı zorlayarak kendi politikalarını, siyasi emellerini Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinde gerçekleştirmek için çaba içinde olmuşlardır. Ancak Türk milleti o sabrın tükendiği noktada ayağa kalkarak, harekete geçerek haklarını, hukukunu savunmasını bilmiş, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bunun tarihte pek çok örneği var."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin gazilere verdiği madalyaların bir kadirşinaslık örneği olduğunu da aktaran Toraman, "Bu vesileyle ben bütün gazilerimiz, aileleri, yakınları ve milletimiz adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir vefa örneğidir, bunu çok anlamlı ve önemli bulduğumu ifade etmek isterim." dedi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul da 1974'te kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirdiklerini, verilen madalyaları onur ve gururla taşıyacaklarını dile getirdi.
Toraman ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından 170 gaziye madalya ve beratlarını takdim etti.
170 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Kütahya Valiliği, Kütahya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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