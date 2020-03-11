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170 milyar liralık KGF Kredisi geliyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar önümüzdeki Nisan ayında sanayici, ihracatçı ve turizmci için 170 milyar liralık yeni bir KGF kredisi açıklanacağını bildirdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
170 milyar liralık KGF Kredisi geliyor
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar önümüzdeki Nisan ayında sanayici, ihracatçı ve turizmci için 170 milyar liralık yeni bir KGF kredisi açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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