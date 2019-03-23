172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi" Kuruluyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi arttırmak için 172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler, vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir." dedi.Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Uludağ'da bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Pakdemirli, bu tür kutlamaları, milli meteoroloji teşkilatının hizmetlerinin tanıtılması adına önemsediğini, meteoroloji ve diğer disiplinler arasındaki ilişkilere dikkat çekilmesi noktasında değerli bulduğunu söyledi.Etkinliklerde bu yılın temasının "Güneş, Dünya ve Hava" olarak belirlendiğini aktaran Pakdemirli, "Günümüzde dünya, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir biçimde dönüşmekte, hızlı bir biçimde değişmektedir. Hızlı nüfus artışı, artan enerji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte güneş, dünya, hava etkenleri ve değişkenleri, bütün hayati faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Buna bağlı olarak milletler ve devletler, meteorolojik olaylara bağlı doğal afetlerin tesirleriyle daha yakından ilgilenmektedir. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayımlanan Küresel Riskler Raporu'nun zirvesinde, 3 yıldır 'şiddetli meteorolojik hadiseler' yer alıyor. Ayrıca bu yılki raporda, 'iklim değişikliğini engelleme ve adapte olma çabalarının başarısız olma ihtimali' ve 'doğal afetler' gibi başlıklar, ilk 5 madde içinde yer almıştır." diye konuştu.Pakdemirli, meteorolojik ve iklimsel verilerin, tüm sektörlerde hava koşullarına bağlı faaliyetlerin planlanmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.Üretim faaliyetleri, yaşantı ve konforun iklime bağlı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:"Toplumun tamamının meteorolojik hadiseler doğrultusunda planlama yapabiliyor olması, ekonomik hayata önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. İklime karşı değil de tam tersine iklimle uyumlu hareket edersek, ekonomik kayıplarımızın kazanca döneceği aşikardır. İşte böyle bir dünyada, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz; ulaştırma, tarım, ormancılık, enerji, çevre, şehircilik, adalet, sağlık, turizm, spor gibi sektörlere verdiği hizmetlerle ulusal ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetlerine hava, kara ve denizde verdiği destekle de yurt savunmasına katkıda bulunmakta ve doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında da ilgili paydaşları desteklemektedir. Yani biz meteorolojiye yalnız karnımızın doyması, tenceremizin kaynaması meselesi olarak bakmıyoruz ya da biz meteorolojiye 'yarın şemsiye mi alsak kalın mı giyinsek' gibi küçük bir zaviyeden de bakmıyoruz. Meteorolojinin ortaya koyduğu tahminler ve veriler, artık günümüzde spordan ekonomiye, şehircilikten savunmaya kadar bütün ulusal ve uluslararası faaliyetleri yönetiyor, yönlendiriyor."Yağış tahminlerinde yüzde 91,4 isabetBakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, gözlem sistemlerinin ülke sathına yayılması ve sürekli faal tutulması için gayret sarf ettiğini ve teknolojik altyapısını sürekli güçlendirdiğini belirtti.Ülke geneline yayılmış 1866 gözlem sistemiyle, 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak meteorolojik hadiseleri takip ettiklerini bildiren Pakdemirli, "Bu kapsamda 9 Şubat'ta Antalya Havalimanı'nda açılışını gerçekleştirdiğimiz Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi gibi uçuş güvenliğine katkıda bulunan yatırımları da hayata geçirdik." ifadesini kullandı.İklim olaylarını tahmin etmenin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:"2018 yılı yağış tahmin tutarlılığı yüzde 91,4 olarak gerçekleşirken, sıcaklık tahmin tutarlılığında yüzde 87,2 ile şu ana kadar en yüksek tutarlılık oranına ulaşılmıştır. 2018 yılında 798 adet kuvvetli meteorolojik hadise için erken uyarı yayınlanmıştır. Yüksek tutarlılık oranlarının kullanılabileceği en önemli sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği bakış açısıyla ilk defa Bakanlığımız döneminde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Böylelikle meteorolojik erken uyarı bilgilerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği üyesi 4,8 milyon çiftçinin cep telefonuna gönderiyoruz. Yine Bakanlığımız döneminde uygulamaya konulan Meteo Uyarı var. 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen standartlara uygun olarak artık meteorolojik uyarılar renk kodlarıyla veriliyor. İlçe bazında verilen uyarılar böylelikle çok daha kolay anlaşılıyor. Yine bizim dönemimizde ilk defa Cumhurbaşkanımız ile birlikte 'Vira Bismillah' diyerek açtığımız balık sezonunda, meteorolojik uyarıları tam 2 bin 500 balıkçımızın cep telefonuna göndermeye başladık. Tabii bu arada 2018 yılı içinde saniyede 167 trilyon işlem gerçekleştiren süper bilgisayar sistemimiz hizmete girdi. Bu sistemle sayısal hava tahmin modellerimizi daha yüksek çözünürlükte çalıştırarak tüm ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz.""Vatandaşlarımızı yakında polenlere karşı uyaracağız"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Antarktika'daki söz sahibi ülkelerden biri olma" vizyonunu esas aldıklarına dikkati çekti.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Antarktika'daki araştırma faaliyetlerine destek olarak bir mühendisini bu bölgeye yapılan 3. Bilim Seferi'ne dahil ettiğini ve orada gözlem istasyonu kurduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Ülkemizde, hortum hadisesinin en sık görüldüğü Fethiye-Anamur arasındaki bölge için hortumların tespiti, takibi ve tahmini amacıyla gözlem sistemleri altyapısı, sayısal hava tahmin model çalışmaları ve vatandaşların farkındalığının artırılması konularında çalışmalar başlatılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ayrıca, denizcilerimiz için tahmin ve uyarıları hazırlamakta, bunları kamuoyu ile paylaşmaktadır." bilgilerini paylaştı.Pakdemirli, turizm ve seyahat gibi birçok alanda da faaliyetler yürütüldüğüne değindi.Denizlerde ve kara sularında seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin ve erken uyarılarını Piri Reis denizcilik sayfası altında sunmayı planladıklarını aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:"Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmek, ulaşılabilirliğimizi artırmak için 172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi kuruyoruz. Böylece üretilen hizmet ve ürünler, vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız iletilecektir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde tıbbi meteoroloji alanında değerlendirilebilecek çalışmalar yapılmaktadır. Bunların başında aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılar gelmektedir. İlkbahar ve yaz mevsiminde zaman zaman ülkemizi etkileyen ve kalp ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk teşkil eden çöl tozlarının taşınımı konusunda da tahmin ve uyarılar yapılmaktadır. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile Ege Üniversitesi iş birliğiyle polen ölçümleri yapılıyor?. Meteorolojik gelişmeler ve polen hareketleri inceleniyor?. Proje ile vatandaşlarımızı yakında polenlere karşı uyaracağız."? - "İklim değişikliğinin nedenlerini azaltmaya başlamanın tam zamanı"Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Başdanışmanı Ivan Cacic de havanın insanoğlu için kutsal bir hediye olduğunu belirtti.Başta karbondioksit olmak üzere sera gazı emisyonlarının, Sanayi Devrimi'nden itibaren ve özellikle son 50 yıldaki muazzam artışıyla bu kutsal hediyenin gölgelendiğini söyleyen Cacic, "Bu sera gazı emisyonlarındaki artışın negatif etkisi olan iklim değişikliğine küresel olarak halihazırda şahit oluyoruz. Seller ve kuraklık gibi şiddetli meteorolojik ve hidrolojik hadiselerin sıklığında ve şiddetinde artış var. Kuşkusuz, gezegenimizi iyileştirmek için iklim değişikliğinin nedenlerini azaltmaya başlamanın tam zamanı." görüşlerini aktardı.Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hem güneşin gücünden yararlanmak hem de olumsuz etkilerinden insanları korumak için hizmetler ve danışmanlık sunduğunu söyledi.Coşkun, 7 gün 24 saat gözlem hizmetleri verdiklerine değinerek, "İnsan faaliyetleriyle bağlantılı iklim değişikliği, endüstri çağının başlamasıyla meydana gelmiştir. Sonuç olarak kutuplarda buzlar eriyor, okyanuslar ısınıyor ve deniz seviyesi yükseliyor. Bunların hepsi de sırasıyla şiddetli hava olaylarını artırmaktadır. Güneş enerjisi daha ucuz ve daha yaygın hale gelmektedir. Güneş enerjisi, elektrik üretmede, ısıtmada ve suyun tuzdan arındırılmasında giderek daha çok kullanılıyor. Güneşten enerji üretimi, büyük ölçüde hava koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, güvenilir meteorolojik tahminler, enerji şebekesini dengelemek için vazgeçilmezdir." açıklamasında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinden oluşan grubun konser verdiği etkinlikte, fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.