Haberler » 3. Sayfa » 1720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı - Haber

1720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te 4 gün önce bin 720 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı.

23.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:501720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı
'te 4 gün önce bin 720 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen Salı günü başlatılan operasyonla ilgili Gaziantep Valiliği'nde yazılı açıklama yapıldı. Helikopter, drone ve narkotik köpeği destekli yapılan operasyonda 61 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "4 mahallenin abluka altına alınması sureti ile yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapılarak Narko-Terör ve Asayiş uygulaması yapılmıştır.

Yapılan uygulamada 68 ikamet 265 umuma açık yer, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şahıs üzerinde arama yapılmış bu aramalarda; 2 kilo 400 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 270 ecstasy hap, 340 captagon hap, 7 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 4 adet pompalı tüfek ele geçirilmiş; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından 61 şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:29 Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama
14:14 3 gün önce evlendi, Mehir bahanesiyle kuyumcuyu 65 bin lira dolandırmaya kalktı
14:11 Freni tutmayınca takla attı
13:57 'O' köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesildi
13:57 Safranbolu'da baca yangını korkuttu
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
23.11.2019 14:32:04