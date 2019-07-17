17.07.2019 16:40
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174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu

174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. maddesi gereği asil memurluğa geçen 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce amirlerinin de katılımıyla "Yemin Töreni" programı düzenlendi. Tören sonrası "Yemin Belgeleri" imzalayan personeller asli devlet memuru olarak görevlerine başladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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