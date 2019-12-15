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174 öğrenci, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu

MUŞ'un Varto ilçesinde, Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) 174 öğrencisi, bahçede bir araya gelip, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu.

15.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:49174 öğrenci, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu

MUŞ'un ilçesinde, Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) 174 öğrencisi, bahçede bir araya gelip, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu.

Varto'daki 450 öğrencili Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, müdür Alper Akkaya ile öğretmenlerin 3 günlük çalışmaları sonucu ay yıldız koreografisi hazırlandı. Okulun bahçesinde bir araya gelen 174 öğrenci, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Öğrenciler ise anlamlı etkinliği hazırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Varto, Güncel

Kaynak: DHA

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