1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'de son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Ölü sayısı gittikçe yükselirken, insanların Asya kökenlilere söylediği ırkçı sözler ve dışlayıcı tavırlar ürkütücü derecede artıyor. Güzellik blogger'ı ve sosyal medya fenomeni Michelle Phan da kendini bu gibi saldırıların hedefinde bulanlar arasında.

Koronavirüsün tüm dünyada yarattığı korku nedeniyle, özellikle Çinlilerin uğradığı ırkçılık vakalarında endişe verici düzeyde artır görülmeye devam ediyor. Bu ayrımcılığın son örnekleri, İngiltere'nin prestijli okullarından Cambridge Üniversitesi'nde yaşandı.

"ÜLKENE GERİ DÖN"

Üniversite kampüsünde Çinli bir öğrencinin saçı çekildi, bir başka öğrencinin ise üzerine ketçap boca edildi. Bir başka öğrenciye, "Ülkene geri dön" diye bağırarak ırkçılık yapan öğrenciler, bir diğer Çinliye ise virüs taşıyıp taşımadığını aşağılayan bir dille sordu.

"SEN GİT YARASA YE"

Güzellik blogger'ı ve sosyal medya fenomeni Michelle Phan da kendini bu gibi saldırıların hedefinde bulanlar arasında yer alıyor. 32 yaşındaki ünlü YouTuber, Asyalı insanların her türlü hastalığın kaynağı olduğuna dair yorumlar ve ithamlar aldığını açıkladı.

Kendisine dayanağı olmayan eleştiriler yöneltiğinden bahseden Michelle Phan, ismini vermek istemediği bir kişinin, "her türlü canlıyı yediğini" söylediğini ve "Sen git yarasa ye" dediğini anlattı.

Twitter'da kendisine yazılan mesajları paylaşan blogger, "Hoşçakal, canlı sıçanları ve yarasaları yerken iyi şanslar" gibi mesajları gözler önüne serdi.

"HASTALIKLARI SİZ BAŞLATIYORSUNUZ"

"Hayvanların her yerini yiyorsunuz, bu yüzden tüm hastalıkları siz başlatıyorsunuz" şeklinde ithamlara maruz kaldığını söyleyen Phan, bir tweet atarak şöyle yazdı:

"Koronavirüs yüzünden Asyalılara ırkçılık yapanlara kullandığınızı eşyaların yüzde 90'ının Çin'de yapıldığını hatırlatmak isterim. Buna telefonunuz da dahil"

SALGINDA SON DURUM

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.