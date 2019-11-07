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18-19 Kasım'da vücut geliştirme ve fitness semineri yapılacak

Vücut geliştirme ve fitness semineri 18-19 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

07.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:40 18-19 Kasım'da vücut geliştirme ve fitness semineri yapılacak
Vücut geliştirme ve fitness semineri 18-19 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Dünyanın en büyük vücut geliştirme ve fitness semineri 18-19 Kasım tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Trust Global Danışmanlık Eğitim ve Ticaret LTD ŞTİ tarafından yapılacak seminerde profesyonel egzersiz, bilimsel beslenme ve şampiyonluk inancı hakkındaki konularda bilgiler verilecek.

Düzenlenecek seminere Brandon Curry, Roelly Winklaar, Paul Knight, Karen Naziri ve Serdar Aktolga gibi dünya şampiyonları da katılacak.

Seminer programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TVGFBF Başkanı Niyazi Kurt gibi birçok kişiler programa eşlik edecek.

İki gün sürecek etkinlik ücreti de 2 bin 200 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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