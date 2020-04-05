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18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında 81 il valiliğine 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.

05.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:25
18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında 81 il valiliğine 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Genelge kapsamında 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Yasaktan muaf olanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Nisan'da valiliklere "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak uygulanmaya başlanıldığı ifade edilen genelgede, 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulanmasında bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi. Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18-20 yaş arasındaki gençler için hangi durumlarda istisna getirileceği genelgede şu şekilde sıralandı:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak."
Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak. Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, valiler/kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması istendi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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