Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

18-20 yaş arasındaki kamu, özel sektör ve mevsimlik tarım işçileri yasaktan muaf tutulacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelge ile 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle kanıtlayanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

05.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:51
18-20 yaş arasındaki kamu, özel sektör ve mevsimlik tarım işçileri yasaktan muaf tutulacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelge ile 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle kanıtlayanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı.  Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2 gün önce valiliklere 'Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi.  Bu kapsamda alınan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE UYGULANMAYACAK

Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18-20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği genelgede şu şekilde sıralandı:

"18-20 yaş aralığında olmakla beraber; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 18 yaşından küçüklere uygulanmayacak."

BELGELERİ YANLARINDA BULUNDURACAK

Öte yandan, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak. Bakanlık genelgede; valiler ve kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››18-20 yaş arasındaki kamu, özel sektör ve mevsimlik tarım işçileri yasaktan muaf tutulacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu Haberler
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman’da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti Haberler
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP’den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

10:09: Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı' - Haber 10:09: LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği - Haber 10:09: Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacak - Haber 10:09: Gönüllü öğretmen ve okul personeli sağlıkçılara 'Koruyucu yüz siperliği' üretiyor - Haber 10:08: ELAZIĞ Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 09:24: Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu - Haber 09:19: İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi - Haber 09:08: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı - Haber 09:07: Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı - Haber 08:22: CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber