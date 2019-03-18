18-24 Mart Haftası Burç Yorumları

KOÇ : Hukuki, yurt dışı veya eğitim konularında umulmadık aksilikler yaşayabilirsiniz. Bu hafta yaşayacağınız olaylar, siz sabırlı davranırsanız, hayat yolunda daha iyi yöne doğru gitmenizi sağlayacaktır. Ani boyun hareketi yapmamaya özen gösterin. Çocuğunuzla ilgili güzel gelişmeler var.

BOĞA :Duygu ve düşünce dengesini iyi yapabileceğiniz bir hafta. İçe dönüp bir sorgulama sürecine girebilirsiniz. Kariyer veya konumunuzla ilgili konularda zorluklar çıkabilir. Ailenizden kadınlar size destek olacaklar. Başkalarından gelecek ek gelirler moral verebilir. Boğaz sağlığına dikkat.

İKİZLER : Arkadaş çevreniz yüzünden eşiniz veya ortağınızla sorun yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, hukuk ve eğitim konularında aksilikler olabilir. Kız kardeş veya kadın arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Dekorasyon, moda, güzellik gibi konularda çalışanlar için ani kariyer fırsatı çıkabilir.

YENGEÇ : Kadın arkadaşlarınızla maddi konular nedeniyle ani gerilim oluşabilir. Çalışma veya günlük hayatta devam eden merkür retrosu nedeniyle yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Olayları büyütmeden çözmeye çalışmalısınız. Hukuk, yolculuk ve eğitim konularında şanslısınız.

ASLAN : Bu hafta yeni bir eğitime başlayabilir, hukuki konularla ilgilenebilir veya yurt dışı gezilerine gidebilirsiniz. Günlük veya iş hayatınız sizi yorabilir. Kariyer veye konumunuzla ilgili ani olaylar söz konusu. Ancak genel enerji olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bekarlar evlilik kararı alabilirler.

BAŞAK : Sevgilisi olan bekarlar ayrılık yaşayabilirler. Çocuğu olanlar ise onlarla ilgili sorumluluklar yüzünden zorlanabilirler. Çalışanlar için yurt dışı bağlantılı ani iş fırsatı çıkabilir. Eşiniz ve ailenizden kaynaklı olarak bereketiniz artabilir. Hafta başındaki içe dönük ruh hali salı gününden itibaren düzelecek.

TERAZİ : Yüksek tempolu bir hafta. İletişimde yaşayacağınız yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Aile içinde geçmişten gelen sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Sakin kalmak önemli. Dışa yönelmek, sosyalleşmek iyi olabilir. Ek gelirler, kredi ve miras konularında ani şanslar var.

AKREP : Çocuğu olanlar çocuğuyla, sevgilisi olanlar sevgilisiyle bolca vakit geçirebilirler. Kardeş ve yakın çevredeki sorunlar bu hafta da devam ediyor. Eşinizin veya ortağınızın maddi kazançlarında artış olabilir ancak aranızda da ani krizler çıkabilir. Fazla para harcayabilirsiniz. Dikkat.

YAY : Bu haftaev, aile ve yuvanızla ilgileneceksiniz. Ek gelirlerinizle ilgili artış söz konusu. Ancak harcamalarınız da çok olabilir. Biraz savurgan davranabilirsiniz. Duygu ve düşünce dengesini sağlamakta zorlanabilirsiniz. Uzak yolculuğa çıkma veya yeni bir eğitime başlama duygusuna kapılabilirsiniz.

OĞLAK : Kısa geziler yapabilir, kardeş ve yakın akrabalarınızla görüşebilirsiniz. Zayıflamak için uygun bir hafta. Ayak ve bacaklarınızla ilgili kas sorunlarına dikkat. Kazancınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Özellikle kadınların desteğiyle kredi ve banzeri farklı maddi gelirler elde edebilirsiniz.

KOVA : Maddi kazanç ve özdeğerinize yöneleceğiniz bir hafta. Ortak iş yapanlar ortaklarıyla maddi kazancın harcanması konusunda zıtlaşma yaşayabilirler. Evliler ise eşleriyle sevgi ve maddi konularda karşı karşıya gelebilirler. Kafanızdaki geçmişe dönük iç hesaplaşmalar hala devam ediyor.

BALIK : Bu hafta kendinizle ilgileneceksiniz. İş veya günlük hayatta kadınların arkanızdan iş çevirdiğini öğrenebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki sorunlar da bir türlü toparlanmıyor maalesef. Kariyer veya hayattaki konumunuza odaklanmak ve sanat veya hobilerle ilgilenmek sizin için daha iyi olabilir.