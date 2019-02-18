18-24 Şubat Haftası Burç Yorumları

KOÇ: Haftaya eşinizle aranızı bozmaya çalışan bir kadın sebebiyle gergin başlayabilirsiniz. Kendinizi çok duygusuz hissedebilirsiniz. Ticaret yapanlar ve medya işiyle ilgilenenler için maddi kazançların artacağı bir hafta olabilir. Yolculuk, eğitim ve hukuk konularında şanslı etkiler var.

BOĞA: Bol bol arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki bir kadın yüzünden eşinizle tartışabilirsiniz. Sorumluluklarını yerine getirenler, konumlarıyla ilgili yükselişi başarabilirler. Aile ve evinizle ilgilenmeniz iyi olacaktır. Miras, ek gelir, kredi konularında destek alabilirsiniz.

İKİZLER: Kariyerinize odaklı bir hafta olabilir. Yolculuk, eğitim, hukuk veya eşinizin akrabalarıyla ilgili konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Baş ve boyun bölgenizde ani bir rahatsızlık meydana gelebilir. Temkinli ve yavaş hareket ederek kendinizi koruyabilirsiniz.Eş ve ortaklık konularında şans sizden yana.

YENGEÇ: Hukuk, yolculuk, eğitimle ilgili konularda veya eşinizin kadın akrabalarıyla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eşinizle ve ortağınızla da geçmişten gelen ve sorumluluklardan kaynaklı sorunlar çıkabilir. Gündelik ve iş hayatınıza odaklanarak, yaratıcı çözümler üretebilirsiniz.

ASLAN: Günlük ve iş hayatınızda otorite konumundaki insanlarla, geçmişe dayalı sorunlar nedeniyle gerilim yaşayabilirsiniz. Duygu ve mantık dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Boyun ve kemiklerle ilgili olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz.Eşiniz veya sevgiliniz size destek olacaktır.

BAŞAK: Bekar olanlar sevgilileriyle, çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirler. Sorunlarınızı çözmenizde ve duygusal olarak iyi hissetmeniz konusunda, etrafınızdaki kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ailenizden alacağınız maddi, manevi destek size iyi gelecek.

TERAZİ: Kendinize vakit ayırarak eğlenmek ve hobilerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aile içinde maddi veya sevgi konuları nedeniyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki bir kadının desteğiyle ve duygularınızla hareket ederek sorunları çözebilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınız şansınız olabilir.

AKREP: Kardeşleriniz veya yakın arkadaşınızla geçmişten gelen sorunlar tekrar gündem olabilir. Siz daha çok ailenize odaklanmak isteyeceksiniz. Günlük hayatta duyacağınız bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Eşinizle duygusal olarak uyumlu olabilirsiniz. Maddi kazançlar yönünden şanslısınız.

YAY: Ticaret, medya işiyle ilgilenenler için yoğun bir hafta olabilir. Araba veya yeni bir elektronik cihaz alabilirsiniz. Maddi kazançlarınızın size gelmesinde, otorite onayıyla ilgili gecikmeler yaşayabilirsiniz. Enerjinizin iyi olacağı bu hafta, farklı bakış açısıyla yaratıcı çözümler üretebilirsiniz.

OĞLAK: Boyun ve kemiklerle ilgili olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sezgilerinize güvenerek kuracağınız diyaloglar sayesinde maddi kazancınızda artış sağlayabilirsiniz. Bu hafta yaşayacağınız olaylar kadersel olduğu için, olaylara karşı mücadele yerine uyumlanmaya çalışmak daha iyi olacaktır.

KOVA: Bu hafta geçmişte kaçtığınız veya almadığınız sorumluluklar nedeniyle huzurunuzu kaçıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konular kardeş veya yakın arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Sezgilerinizi dinleyerek, doğru iletişim kurabilir ve olayları çözebilirsiniz. Sosyalleşmek size iyi gelecektir.

BALIK: Melankolik bir ruh halinde olabileceksiniz bu hafta. Arkadaş çevrenizde maddi sebeplerden kaynaklı sorun çıkabilir. Farklı bakış açısıyla sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Etrafınızdaki kadınlardan maddi destek alabilirsiniz. Kariyeriniz ve konumunuzla ilgili olarak şans sizden yana.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç