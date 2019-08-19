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18 Ağustos 2019 Haberleri

18 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

19.08.2019 00:18 18 Ağustos 2019 Haberleri

Manisaspor, Beşiktaş, Eminönü, Belçika, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18   18 Ağustos 2019 Haberleri
22:28   TEM'deki tatilci yoğunluğu, yerini akıcı bir trafiğe bıraktı
22:01   Tokat'ta iki gurup arasında kavga: 4 yaralı
21:54   Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
21:33   Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
20:14   Er meydanında evlilik teklifi
19:49   Molozların arasında tarih bulundu