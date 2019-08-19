18 Ağustos 2019 Haberleri

Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki! Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü İzmir alev alev yanıyor! Yangın köye sıçradı Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Belçika'da Flaman kesimindeki okullarda başörtüsü resmen yasaklanıyor Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti İstanbul Sarıyer'de binanın kolonları bomba gibi patladı! 9 katlı bina tahliye edildi Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi Diyanet, 'İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?' sorusuna cevap verdi Ashley Cole futbolu bıraktı Oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile öpüşürken görüntülendi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak! Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi Düğün evini kana bulayan tavuk alma cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Unkapanı'nın 'Cici Baba'sı sele kurban gitti! Arkadaşları o anları anlattı Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Su basan lisede kimyasal gaz paniğe yol açtı! Birçok ekip sevk edildi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü! Tuvalet tartışması, 23 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a! Dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini makasla öldürdü! Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı! FIFA, Manisaspor'un 6 puanını sildi Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime iletti!