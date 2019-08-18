Haberler» Spor» Haber

18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak""Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti""Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz""Türkiye'de potansiyel çok büyük"SÜPER LİG19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü21.

18.08.2019 09:33 18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak
" Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak"
" Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti"
"Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz"
"Türkiye'de potansiyel çok büyük"

SÜPER LİG
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü
21.45 Göztepe - Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor

TFF BİRİNCİ LİG
16.30 Hatayspor - Altınordu
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor
21.45 Akhisarspor - Adanaspor
21.45 Altay - Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL
18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL
18.00 Türkiye - İtalya



Ramil Guliyev, Konyaspor, Moskova, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:08   Sivasspor'da Samassa hastaneye kaldırıldı
10:08   Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından
10:00   Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde açıyor
09:34   Hikmet Karaman: Mağlubiyeti hak etmedik
09:33   Erol Bedir: Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika bekledi
09:33   18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
09:32   Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından -2