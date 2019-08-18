18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak
" Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak"
" Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti"
"Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz"
"Türkiye'de potansiyel çok büyük"
SÜPER LİG
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü
21.45 Göztepe - Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor
TFF BİRİNCİ LİG
16.30 Hatayspor - Altınordu
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor
21.45 Akhisarspor - Adanaspor
21.45 Altay - Ümraniyespor
AVRUPA'DAN FUTBOL
18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
BASKETBOL
18.00 Türkiye - İtalya