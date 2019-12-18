18 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Kısa Özet: Galatasaray - MKE Ankaragücü

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Dünden Bugüne

11:00 Futbolun Şehirleri

11:45 Süper Lig'in Gol Kralları

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Futbolun Şehirleri

17:45 Eski Dostlar İbrahima Yattara

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Geniş Özet

19:30 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

20:30 Monterrey - Liverpool

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:30 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

23:00 Man. United - Colchester UTD.