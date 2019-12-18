18 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 Kısa Özet: Galatasaray - MKE Ankaragücü
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:30 Dünden Bugüne
11:00 Futbolun Şehirleri
11:45 Süper Lig'in Gol Kralları
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Futbolun Şehirleri
17:45 Eski Dostlar İbrahima Yattara
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Geniş Özet
19:30 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
20:30 Monterrey - Liverpool
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:30 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
23:00 Man. United - Colchester UTD.