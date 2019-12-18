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18 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

18 Aralık 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

18.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 06:4518 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Artı

02:00 Süper Lig Özetler

02:30 TFF 1. Lig Özetler

03:00 Almanya'dan Futbol

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Özetler

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

11:00 TBMM-TV

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:10 Süper Lig Goller

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Ana Haber

21:00 Futbol Aklı

23:00 Premier Futbol


Futbol, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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