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18 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım"Bazı kulüplere haksızlık oldu" Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Bakanımıza teşekkür ediyoruz"Lisans E-Devlet üzerinden çıkarılacak""2020'de herkes lisansı...

18.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:1218 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım

"Bazı kulüplere haksızlık oldu"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Bakanımıza teşekkür ediyoruz

"Lisans E-Devlet üzerinden çıkarılacak"

"2020'de herkes lisansı ile yarışabilecek"

"15 günlük eğitim ile antrenör olma devri bitti"

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: İstiklal Marşımızı hiçbir engele bakmadan söyleyeceğiz

"1 sene bunun için çalışıyorsunuz, marşınız yarıda kesiliyor"

"Gerekli makamlara şikayet yazısı yazdık"

"Bakan Kasapoğlu tepki gösterdi"

"Bir komplo var biz de kurban gidiyoruz"

"Her zaman her yerde İstiklal Marşımızı okuyacağız"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş

13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor

14.30 Gaziantep FK - GMG Kırklarelispor

16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe

GALATASARAY

13.30 Kulübün Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılacak

BASKETBOL

Eurocup

19.30 UNICS Kazan - Darüşşafaka Tekfen

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Asseco Gdynia

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Teksüt Bandırma BK - Antwerp Giants

22.30 Dinamo Sassari - Türk Telekom

22.30 Zaragoza - Beşiktaş

FIBA Avrupa Kupası

17.00 Bahçeşehir - Leiden

20.00 Pınar Karşıyaka - BC Enisey

Kadınlar Eurocup

19.00 Botaş - Polkowice

20.30 Beşiktaş - R. Vendee

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20.00 LP Salo - Fenerbahçe Opet

20.00 Budowlani Lodz - Eczacıbaşı VitrA

Erkekler Şampiyonlar Ligi

17.30 Halkbank - Zenit Kazan

Kadınlar Challenge Cup

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Slavia EU Bratislava

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Tolosa - Real Valladolid (Enes Ünal)

20.55 Sampdoria - Juventus (Merih Demiral)

21.45 Willem II - Sparta Rotterdam (Halil Dervişoğlu)

22.00 Barcelona - Real Madrid (El Clasico)

22: 30 Wolfsburg - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

22.45 Everton - Leicester City (Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü)

22.45 Brescia - Sassuolo (Mert Müldür)



Futbol, Van, Spor

Kaynak: DHA

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