18 Aralık İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kartal, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Ümraniye ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 09:54:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:52:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 12:51:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Mah,Karlıktepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:48:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah,Atalar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 12:05:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 12:47:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:15:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:58:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 09:11:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:48:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.