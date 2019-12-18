18 Aralık İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kartal, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Ümraniye ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 09:54:58.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:52:08.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 12:51:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Yukarı Mah,Karlıktepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:48:15.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah,Atalar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 12:05:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 12:47:57.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:15:09.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:58:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 09:11:32.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-18 11:48:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.