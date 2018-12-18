18 Aralık 2018, 09:24
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18 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

18 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI13.00 1461 Trabzon (1) - (4) Ümraniyespor13.45 MKE Ankaragücü (2) - (4) Bodrumspor15.00 Balıkesirspor Baltok (2) - (0) Çaykur Rizespor17.00 Göztepe (3) - (0) Nazilli Belediyespor19.00 Medipol Başakşehir (1) - (1) Adana Demirspor20.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI

13.00 1461 Trabzon (1) - (4) Ümraniyespor

13.45 MKE Ankaragücü (2) - (4) Bodrumspor

15.00 Balıkesirspor Baltok (2) - (0) Çaykur Rizespor

17.00 Göztepe (3) - (0) Nazilli Belediyespor

19.00 Medipol Başakşehir (1) - (1) Adana Demirspor

20.30 Galatasaray (2) - (1) Keçiörengücü

FENERBAHÇE

14.00 Sarı lacivertlilerle 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal için imza töreni düzenlenecek.

Kupada oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca Disiplin Kurulu'na sevkler de belli olacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.30 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI

Yarı final - 

19.30 River Plate - Al Ain

BASKETBOL

EuroLeague -

20.00 Anadolu Efes - Buducnost Podgorica

20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova

FIBA Şampiyonlar Ligi -

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Neptunas

22.30 Le Mans - Banvit

EuroCup -

22.00 Cedevita Zagreb - TOFAŞ

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi -

19.00 Dinamo Moskova - Arkas Spor

21.00 United Volleys Frankfurt - Halkbank

Erkekler CEV Cup -

19.00 Dukla Liberec - Galatasaray Balıkesirspor,MKE Ankaragücü,1461 Trabzon
Kaynak: DHA

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