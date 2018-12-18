18 Aralık Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR RÖVANŞLARI<br><br>13.00 1461 Trabzon (1) - (4) Ümraniyespor<br><br>13.45 MKE Ankaragücü (2) - (4) Bodrumspor<br><br>15.00 Balıkesirspor Baltok (2) - (0) Çaykur Rizespor<br><br>17.00 Göztepe (3) - (0) Nazilli Belediyespor<br><br>19.00 Medipol Başakşehir (1) - (1) Adana Demirspor<br><br>20.30 Galatasaray (2) - (1) Keçiörengücü<br><br>FENERBAHÇE<br><br>14.00 Sarı lacivertlilerle 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal için imza töreni düzenlenecek.<br><br>Kupada oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları başlayacak.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.<br><br>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca Disiplin Kurulu'na sevkler de belli olacak.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>22.30 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI<br><br>Yarı final - <br><br>19.30 River Plate - Al Ain<br><br>BASKETBOL<br><br>EuroLeague -<br><br>20.00 Anadolu Efes - Buducnost Podgorica<br><br>20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova<br><br>FIBA Şampiyonlar Ligi -<br><br>20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Neptunas<br><br>22.30 Le Mans - Banvit<br><br>EuroCup -<br><br>22.00 Cedevita Zagreb - TOFAŞ<br><br>VOLEYBOL<br><br>Erkekler Şampiyonlar Ligi -<br><br>19.00 Dinamo Moskova - Arkas Spor<br><br>21.00 United Volleys Frankfurt - Halkbank<br><br>Erkekler CEV Cup -<br><br>19.00 Dukla Liberec - Galatasaray