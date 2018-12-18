Kaynak: AA

Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ve beraberindeki heyet, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi Müdürü Dibiç, kurum çalışanları ve kentte yaşayan göçmenlerin Vali Akın ile görüşerek, taleplerini iletti.Ziyarette konuşan Vali Akın, ülkelerinde çıkan savaşlar nedeniyle topraklarını terk eden göçmenlerin yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla 18 Aralık Göçmenler Günü'nün kutlandığını ifade etti.Kırşehir'de göçmenlerin huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:"Ülkemiz jeopolitik konumu itibarıyla tarih boyunca göç olgusuyla birçok kez karşılaşmıştır. Bazı ülkeler, göçmenleri bir yük olarak görürken Türkiye hiçbir zaman böyle düşünmemiş, aksine mazlum insanlara kapılarını açmıştır. Geleneklerimize ve inancımıza bağlı olarak, zorda kalan insanlara daima kucak açmış, sofralarımızı onlarla paylaşmışızdır. İlimizde 13 bin civarında kayıtlı mülteci yaşamaktadır. İl Göç İdaresi personelimizin gayretli çalışmalarıyla, ülkemize gelerek milletimizin vicdanına sığınan, misafir olarak gördüğümüz bu insanlara her zaman güler yüzle hizmet ettiğinden şüphemiz yoktur."İl Göç İdaresi Müdürü Dibiç ise kentteki göçmenlerin durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.Ziyaretin ardından, göçmenler kendilerine verilen destek ve ilgiye teşekkür ederek, yaptıkları el işi hediyelik ürünleri, Türk bayrağı ve Türkmen bayrağı ile Kur'an-ı Kerim'i Vali Akın'a hediye etti.